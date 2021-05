Die Musel Pikes können wohl nicht mehr in die Play-offs einziehen. Sparta sorgt zu Hause für eine Überraschung.

Contern bezwingt die Musel Pikes, Basket Esch verliert

Bob HEMMEN Die Musel Pikes können wohl nicht mehr in die Play-offs einziehen. Sparta sorgt zu Hause für eine Überraschung.

Im Rennen um die Play-offs in der Total League ist am Samstagabend eine Vorentscheidung gefallen. Die Musel Pikes kassierten gegen Contern eine 76:86-Niederlage. Mit 36 Punkten hatte Vinnie Shahid einen entscheidenden Anteil am Heimerfolg.

Durch den Sieg hat Contern jetzt zwei Siege mehr auf dem Konto als die Moselaner, die Platz sieben belegen. Nur die besten sechs Teams der regulären Saison kämpfen in den Play-offs um den Titel.

Sparta bezwingt Basket Esch

Basket Esch kassierte am 18. Spieltag die zweite Niederlage in Folge und wird den direkten Einzug ins Halbfinale wohl verpassen. Am Samstag verlor das Team von Trainer Sylvain Lautié in Bartringen mit 80:98.

Trainer Sylvain Lautié und die Escher müssen die nächste Niederlage hinnehmen. Foto: Christian Kemp/LW-Archiv

Sparta spielt bekanntlich seit dem Restart ohne Profi, bei den Gästen fehlte der verletzte Miles Jackson-Cartwright. Pitt Koster führte Bartringen mit 20 Punkten zum Sieg. Topscorer der Begegnung war Eschs Clancy Rugg (32 Zähler).

T71 ließ Amicale keine Chance und behauptete sich mit mit 111:67. Stephen Harris erzielte 32 Punkte.

Am Sonntag trifft Résidence zu Hause auf Telstar (17 Uhr), Racing empfängt Heffingen (17 Uhr) und Etzella misst sich mit Arantia (17.15 Uhr).

Amicale-Frauen ziehen ins Viertelfinale ein

Bei den Frauen ist die reguläre Saison vorbei. Am letzten Spieltag sicherte sich Amicale in der Verlängerung den letzten Platz im Viertelfinale. Gegen Basket Esch gewann Steinsel mit 86:82. Esmeralda Skrijelj gelangen 21 Punkte, zehn Rebounds, acht Assists.

Esmeralda Skrijelj steht mit Amicale in den Play-offs. Foto: Stéphane Guillaume/LW-Archiv

Etzella wurde der Favoritenrolle in Contern gerecht und gewann deutlich mit 89:59. T71 bezwang Gréngewald (76:54) und Sparta war gegen die Musel Pikes chancenlos (33:80).

Basketballclubs planen Spiele mit Zuschauern In der Total League könnten bald wieder einige Zuschauer in die Hallen dürfen. Noch warten die Basketballclubs aber auf die Erlaubnis.

Die Viertelfinals, die in einer einzigen Partie entschieden werden, sind schon am Mittwoch. Gréngewald empfängt dort Amicale (18.45 Uhr), Résidence trifft zu Hause auf Etzella (19.30 Uhr).





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.