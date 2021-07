Racing und Hesperingen patzen

Racing verliert zu Hause trotz 2:0-Führung, Hesperingen kassiert in der Conference-League-Qualifikation ebenfalls eine Niederlage.

Bob HEMMEN Racing verliert zu Hause trotz 2:0-Führung, Hesperingen kassiert in der Conference-League-Qualifikation ebenfalls eine Niederlage.

Racing muss um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde der Conference League bangen. Die Hauptstädter lagen am Donnerstagabend im Stade Josy Barthel zwar mit 2:0 in Führung, das Hinspiel gegen den isländischen Verein Breidablik verlor Racing aber mit 2:3.

Yann Mabella hatte das Team von Trainer Jeff Saibene in der ersten Halbzeit mit Toren in der 15.' und 34.' in Führung gebracht.

Trainer Jeff Saibene steht nun mit Racing vor einer schweren Aufgabe. Foto: Christian Kemp

Gisli Eyjolfsson erzielte den Anschlusstreffer noch vor dem Seitenwechsel (37.'). Nach 66 Minuten traf Thomas Mikkelsen zum 2:2. Damir Muminovic sorgte in der 88.' für die Entscheidung.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21 Uhr) im isländischen Kopavogur statt.

Swift gelingt kein Tor

Auch Hesperingen ging am Donnerstagabend als Verlierer vom Platz. Im slowenischen Domzale kassierte der FC Swift eine 0:1-Niederlage. Andraz Zinic brachte NK Domzale nach 58 Minuten in Führung, Dominik Stolz und Co. hatten keine Antwort parat. Das Rückspiel wird nächsten Donnerstag (20 Uhr) ausgetragen.

Am Dienstag hatte Fola im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Champions League einen 0:2-Rückstand aufgeholt.

