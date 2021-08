Luxemburgs Fußballmeister Fola Esch kann weiterhin vom Einzug in die Gruppenphase der neu gegründeten Conference League träumen.

Conference-League-Qualifikation

Fola nimmt die nächste Hürde

Kevin ZENDER Luxemburgs Fußballmeister Fola Esch kann weiterhin vom Einzug in die Gruppenphase der neu gegründeten Conference League träumen.

Nachdem sich die Escher Fola im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League mit dem 2:1-Sieg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition gesichert hatte, hat der Luxemburger Meister am Donnerstagabend im Stade Josy Barthel gegen Linfield FC das Weiterkommen perfekt gemacht.

Wiederum mit 2:1 schlug der älteste Fußballclub Luxemburgs den nordirischen Meister. Bruno Correia sorgte in der 69.' für das 1:0. Sam Roscoe-Byrne glich in der Schlussminute aus, ehe Rodrigo Parreira in der Nachspielzeit einen an Diogo Pimentel verursachten Foulelfmeter zum Endstand verwandelte.

In der ersten Hälfte blieb auf beiden Seiten vieles Stückwerk, sodass kein Tor fallen sollte.



Bensi wird verletzt ausgewechselt

Folas Erfolgsrezept Obwohl die Escher immer wieder Leistungsträger verlieren, gilt Fola auch in dieser Saison als Titelanwärter.

Eine Hiobsbotschaft gab es für die Escher nach etwas mehr als einer halben Stunde, als Stefano Bensi verletzt am Boden liegen blieb. Der Ex-Nationalspieler wurde mit der Trage vom Spielfeld gebracht und musste ausgewechselt werden.

Gleich nach dem Seitenwechsel konnte sich Fola bei Torwart Emanuel Cabral bedanken, der zwei Mal zur Stelle war, um einen Rückstand zu verhindern, ehe in der 67.' die Latte für die Escher rettete.

Nun geht es gegen Almaty

Auf der anderen Seite machte es Bruno Correia dann besser und schoss Fola in Führung. Den Einzug in die Play-offs machten die Escher dann später klar. In zwei Duellen mit dem kasachischen Meister Almaty hat Fola nun die Chance, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Die erste Partie findet am Donnerstag (19. August) im Stade Josy Barthel statt, das Rückspiel erfolgt eine Woche später in Kasachstan.

