Conference-League-Qualifikation

Bensi-Show lässt Fola jubeln

Jan MORAWSKI In der dritten Runde der Conference League legt Luxemburgs Fußballmeister in Nordirland eindrucksvoll vor. Ein Ex-Nationalspieler glänzt.

In der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League hat sich Fola Esch eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Der Luxemburger Meister gewann im Hinspiel am Dienstagabend mit 2:1 beim Linfield FC. Bei der Begegnung im Windsor Park von Belfast mussten die Luxemburger einen frühen Rückstand drehen.



Nach einem Fehler von Abwehrchef Julien Klein Klein lief Linfields Billy Chadwick allein aufs Fola-Tor zu und schob Torwart Cabral den Ball durch die Beine zum 1:0 (9.'). In der Folge gewannen die Gäste aus Luxemburg immer mehr die spielerische Kontrolle, doch torgefährlich wurden sie nur selten.

Linfields Billy Chadwick, hier gegen Folas Diogo Pimentel und Julien Klein (r.), erzielt das 1:0 für die Gastgeber. Foto: INPHO/Presseye/Brian Little

In der 68.' schlug dann die Stunde des Stefano Bensi: Der ehemalige Nationalspieler bekam den Ball an der linken Strafraumgrenze und schlenzte die Kugel traumhaft in den langen Winkel zum Ausgleich. Zuvor hatte der 32-Jährige bereits einen Freistoß knapp neben den Pfosten gesetzt. In der 78.' hatte Bensi sogar die Führung auf dem Fuß, doch der Stürmer nagelte den Ball aus zehn Metern freistehend über das Tor.

Wenig später hatte Bensi erneut seine Füße entscheidend im Spiel: Einen Freistoß aus halblinker Position brachte er so scharf vors Tor, dass Linfields Torwart den Ball Chris Johns den Ball nur an den Pfosten lenken konnte. Den fälligen Abpraller verwertete Gauthier Caron zum umjubelten 2:1 (89.').

Im Rückspiel, das am Donnerstag, dem 12. August, im Stade Josy Barthel ausgetragen wird, würde den Eschern somit ein Unentschieden zum Einzug in die Play-offs reichen.

