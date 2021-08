Das Europapokal-Abenteuer ist für die Escher Fola vorbei. Gegen Kairat Almaty bleibt die erhoffte Sensation aus.

Conference League

Fola scheidet in Kasachstan aus

Folas Vizepräsident Gilbert Goergen hatte die Ausgangslase realistisch eingeschätzt und die Qualifikationschancen für die Gruppenphase der Conference Leage vor dem Rückspiel gegen Kairat Almaty als „überschaubar“ eingeordnet. Die Sensation sollte den Eschern am Donnerstag dann auch nicht gelingen.

Nachdem Fola das Hinspiel in den Play-offs im Stade Josy Barthel mit 1:4 verlor hatte, mussten die Spieler von Trainer Sébastien Grandjean auch im Rückspiel die Überlegenheit der Kasachen anerkennen. Diesmal setzte sich der Favorit mit 3:1 durch.



Dabei musste man zwischenzeitlich befürchten, dass die Gäste aus Luxemburg im fernen Kasachstan richtig unter die Räder kommen würden. Nach 36 Minuten lag Fola bereits mit 0:3 in Rückstand. Nach dem Ehrentreffer von Mustafic kurz vor der Pause änderte sich in der zweiten Halbzeit allerdings nichts mehr am Ergebnis.

