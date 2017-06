(dpa) - Südamerika-Meister Chile hat nach einem Elfmeter-Blackout von Portugal als erste Mannschaft das Finale beim Confederations-Cup in Russland erreicht. Das Team um Vidal setzte sich am Mittwoch in Kasan im ersten Halbfinale im Elfmeterschießen mit 3:0 gegen Europameister Portugal um Weltfußballer Cristiano Ronaldo durch.

In den 120 Spielminuten zuvor waren keine Tore gefallen. Die Portugiesen Quaresma, Moutinho und Nani scheiterten mit ihren Elfmetern an Chiles Torhüter Bravo. Im zweiten Vorschlussrundenspiel bei der Mini-WM stehen sich am Mittwoch Deutschland und Mexiko gegenüber. Das Confed-Cup-Endspiel wird am Sonntag in St. Petersburg ausgetragen.