Erinnern Sie sich noch an Adrea Tafi? 1999 gewann der ehemalige Radprofi den Klassiker Paris-Roubaix. 2019 will er noch einmal am Start sein.

Comeback mit 52 Jahren

Joe GEIMER Erinnern Sie sich noch an Adrea Tafi? 1999 gewann der ehemalige italienische Radprofi den Klassiker Paris-Roubaix. 2019 will er noch einmal am Start sein. 20 Jahre nach seinem Triumph plant er ein Comeback. Er will nur ein Rennen bestreiten.

Andrea Tafi will es noch einmal wissen: 20 Jahre nach seinem Sieg beim Radsport-Monument Paris-Roubaix will der Italiener zur Königin der Klassiker zurückkehren. Der mittlerweile 52-Jährige plant 2019 seinen Start beim Frühjahrsklassiker. "Ich weiß, dass es eine verrückte Idee ist, aber ich möchte mit nur einem Ziel antreten: Paris-Roubaix 20 Jahre, nachdem ich es gewonnen habe, zu fahren. Es könnte ein unmöglicher Traum sein, aber ich möchte es versuchen", erklärte Tafi der italienischen Sporttageszeitung "Gazzetta dello Sport"

Tafi, der 1999 vor seinen beiden belgischen Mapei-Teamkollegen Wilfried Peeters und Tom Steels siegte, meint es ernst: Bei Radsport-Weltverbands hat er angefragt, ihn ins Antidoping-Kontrollprogramm und in den Biologischen Pass aufzunehmen. Dort muss er mindestens sechs Monate geführt werden, ehe er starten dürfte.



Zudem hat der 52-Jährige bei mehreren ProKontinental-Teams angefragt, die sich Hoffnungen auf eine Wildcard für die am 14. April 2019 anstehende 117. Ausgabe von Paris-Roubaix machen. "Ich hatte Kontakt zu Mannschaften in Italien und Belgien, Teams, die nicht zur WorldTour gehören. Es gibt nichts Konkretes, aber einige Leute waren nicht gegen meine Idee", sagt Tafi. In diesem Jahr nahmen 25 Mannschaften die "Hölle des Nordens" in Angriff: 18 WorldTour-Teams und sieben eingeladene Mannschaften aus der zweiten Liga. Tafi ergänzt: Ich muss noch Christian Prudhomme anrufen. Ich habe seine Nummer. Ich weiß, dass er von meinem Plan weiß."

In körperlicher Hinsicht fühlt sich der Italiener dazu in der Lage den Klassiker zu bewältigen: Er bestritt in den vergangenen Monaten ein paar Mastersrennen und Gran Fondo und nahm in dieser Saison sogar an einem UCI-Straßenrennen in Ungarn teil. Bei dem Wettkampf der Kategorie 1.2 fuhr er nach 157 km von Debrecen nach Ibrany als 37. ins Ziel.



"Ich fahre immer noch rund zwischen 18.000 und 19.000 km pro Jahr und mein Gewicht ist auf 79 kg gesunken. Mein Italienisches Meistertrikot von 1998 passt mir immer noch“, so Tafi, der vor seinem Triumph in Roubaix bereits Dritter (1996) und Zweiter (1998) geworden war. Er war 13 Mal beim Klassiker Paris-Roubaix am Start und erreichte jedes Mal das wohl berühmteste Velodrome der Welt.

"Lassen Sie mich träumen"



Traut er sich die Teilnahme zu? "Ich werde nicht an den Start gehen, um mich lächerlich zu machen. Ich gehe die Sache ohne Druck an. Ich bin ganz gelassen. Lassen Sie mich träumen. Lassen Sie mir den Geschmack dieser schier unmöglichen Mission", sagt Tafi.



Tafi beendete seine erfolgreiche Karriere im Jahr 2005. 27 Profisiege stehen in seinem Palmarès. Darunter waren gleich drei Monumente: Paris-Roubaix (1999), die Lombardei-Rundfahrt (1996) und die Tour des Flandres (2002). Auch in Luxemburg durfte Tafi jubeln: 1989 sicherte er sich eine Etappe der Luxemburg-Rundfahrt.

Tafi hat übrigens keine ganz weiße Weste was seine Vergangenheit angeht: 2004 kam bei Nachtests heraus, dass eine Dopingprobe von der ersten Etappe der Tour de France 1998 Spuren von EPO (Erythropoietin) aufwies.