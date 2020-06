Colin Kaepernick: Symbolfigur und Hoffnungsträger

Colin Kaepernick hat in den USA die "Take-a-knee"-Bewegung als Zeichen des Protests lanciert. Das kostete ihn seinen Job. Eine Rückkehr ist nun nicht mehr ausgeschlossen.

Wir schreiben den 1. September 2016. Die San Francisco 49ers bestreiten das letzte Testspiel vor dem Beginn der Saison in der National Football League gegen die damaligen San Diego Chargers. Während die Nationalhymne abgespielt wird, protestiert Colin Kaepernick gegen Polizeigewalt im Speziellen und Rassismus im Allgemeinen. Kaepernick pöbelt nicht. Er randaliert nicht. Er kniet. Und setzt damit in den USA die „Take-a-knee“-Bewegung als Zeichen des friedlichen Protests in Bewegung.

Das Bild könnte aktueller nicht sein ...