(dpa) - Real Madrid hat als erster Verein in der Geschichte der Club-Weltmeisterschaft seinen Titel verteidigt. Der Champions-League-Sieger und spanische Fußballmeister gewann am Samstag das Finale in Abu Dhabi gegen den Südamerika-Meister Gremio Porto Alegre mit 1:0. Das Siegtor erzielte Cristiano Ronaldo, der in der 53.' einen Freistoß aus etwa 20 m direkt verwandelte. Der Weltfußballer profitierte dabei allerdings davon, dass die Brasilianer in ihrer Abwehrmauer eine Lücke ließen

Fünfter Titel des Jahres



Bislang war es keinem Club-Weltmeister gelungen, den Titel im Folgejahr zu verteidigen. Die Madrilenen hatten im Frühjahr bereits das Kunststück fertiggebracht, als erster Club den Titel des Champions-League-Siegers zu verteidigen. Den Titel des Club-Weltmeisters errangen sie nun insgesamt zum dritten Mal - ebenso oft wie der bisherige Rekordhalter FC Barcelona.

Zugleich gelang dem Team ein neuer Rekord in der Vereinsgeschichte: Real gewann den fünften Titel im Kalenderjahr 2017, nach der spanischen Meisterschaft, der Champions League, dem europäischen und dem spanischen Supercup.



Real-Coach Zinédine Zidane hatte für das Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten seine beste Elf aufgeboten. Er schonte keinen der Stars für den spanischen "Clasico" am kommenden Samstag gegen den FC Barcelona, den Tabellenführer der Primera Division.