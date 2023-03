Die Schiedskommission hat beschlossen, dass Gréngewald im Pokalfinale auf Sparta trifft.

Basketball

CLAS entscheidet zu Gunsten von Gréngewald

Nach langem Hin und Her hat die „CLAS“ (Commission Luxembourgeoise d'Arbitrage pour le sport) das Ergebnis des Halbfinalspiels zwischen T71 und Gréngewald für gültig erklärt.

Als Resultat dieser Entscheidung wird Gréngewald das Pokalfinale am Samstag gegen Sparta in der Coque in Kirchberg spielen.

Das Pokalfinale der Frauen könnte kurzfristig abgesagt werden Wenige Tage nach dem Beginn des Ticketverkaufs bahnt sich in der Causa T71 gegen Gréngewald eine Entscheidung des Sportgerichts an.

Im Halbfinalspiel zwischen Gréngewald und T71 Ende Januar wurden Düdelingen im ersten Viertel zwei Punkte zugesprochen, die die Mannschaft nicht erzielt hat. Dieser Fehler wurde nach dem Spiel korrigiert, T71 wurden zwei Punkte abgezogen und Gréngewald gewann 78:77.

