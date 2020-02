Die Basketball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag zum Auftakt der WM-Vorqualifikation in Bratislava auf die Slowakei. Mit dabei ist Clancy Rugg, der dafür so einiges auf sich nehmen musste.

Clancy Rugg: Pass ins Glück

Bob HEMMEN Die Basketball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag zum Auftakt der WM-Vorqualifikation in Bratislava auf die Slowakei. Mit dabei ist Clancy Rugg, der dafür so einiges auf sich nehmen musste.

Wenn Clancy Rugg hierzulande im Supermarkt steht, kann er sich mittlerweile ganz gut unterhalten. Seit Kurzem besitzt der 28-Jährige die luxemburgische Staatsbürgerschaft.

Den Einbürgerungstest absolviert er nach fünf Jahren im Großherzogtum erfolgreich ...