Drei Premier-League-Clubs kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Halbfinale der Fußball-Champions-League. Dabei könnte es einen Favoriten erwischen.

City unter Druck, Liverpool zuversichtlich

(dpa) - Im Viertelfinale der Champions League steht die Woche der Entscheidung an. Trainer Pep Guardiola peilt mit Manchester City in dieser Saison vier Titel an. In der Königsklasse muss sein Team dafür im englischen Duell gegen Tottenham Hotspur einen Rückstand aufholen. ManCitys Premier-League-Konkurrent FC Liverpool geht zuversichtlich ins Rückspiel beim FC Porto. Beide Begegnungen beginnen um 21 Uhr.

135 Mal trafen ManCity und die Spurs schon aufeinander, die Bilanz ist nahezu ausgeglichen. 53 Mal gewann Manchester, 31 Spiele endeten unentschieden, 52 Mal siegte Tottenham - zuletzt im Hinspiel vor einer Woche mit 1:0. Stürmerstar Kane musste dabei verletzt ausgewechselt werden und fehlt im Rückspiel. Son ließ die Spurs jubeln, nachdem Keeper Lloris zuvor einen Strafstoß von City-Stürmer Agüero pariert hatte.



Vor dem Rückspiel appellierte Pep Guardiola an die Unterstützung des Publikums. „Ich will morgen sehen, ob die Fans auch ins Halbfinale wollen“, sagte er. Der Erwartungsdruck ist hoch. Darauf angesprochen wurde Guardiola sarkastisch. „Ich muss gewinnen“, sagte er. „Der Vorsitzende hat gesagt, ich muss die Champions League drei Mal hintereinander gewinnen.“ Auch wenn das nicht ernst gemeint war - ein vorzeitiges Aus wäre eine riesige Enttäuschung vor Manchester City.

Königsklasse vs. Meisterschaft

Der FC Porto ist einer der Lieblingsgegner des FC Liverpool. Drei Mal trafen die Teams im Europapokal aufeinander, drei Mal kamen die Reds weiter, zuletzt im vergangenen Jahr im Achtelfinale. Da genügte der Elf von Trainer Jürgen Klopp im Rückspiel ein 0:0, weil die Reds Porto zuhause mit 5:0 abgefertigt hatten. „Wir haben natürlich von der letzten Saison gute Erinnerung an Porto“, sagte Verteidiger Alexander-Arnold, „also hoffen wir, dass wir da hinfahren und das wiederholen können.“

Jürgen Klopp freut sich auf das Duell mit dem Lieblingsgegner. Foto: dpa

Auch jetzt würde Liverpool nach einem 2:0 im Hinspiel ein torloses Remis zum Weiterkommen reichen. Doch darauf wird es Trainer Klopp, der von „einer schweren und interessanten Aufgabe“ spricht, nicht ankommen lassen. Spekulationen, sein Team könne die Königsklasse zugunsten der Meisterschaft abschenken, wies er mehrfach zurück. Auch jetzt kündigte er an: „Wir gehen dorthin, um das Spiel zu gewinnen, das ist der Plan. Es ist nicht einfach, das wissen wir, aber wir sollten nicht an etwas anderes denken, denn das ist immer das Ziel.“