Christopher Martins träumt vom ersten Titel

Bob HEMMEN Die Young Boys Bern belegen zur Winterpause in der Schweiz Platz eins. Christopher Martins und Co. haben somit gute Chancen, die nationale Meisterschaft zu gewinnen.

Für Christopher Martins waren die vergangenen Monate alles andere als einfach. Der Leistungsträger der Nationalmannschaft fehlte aufgrund einer Schambeinentzündung nicht nur der FLF-Auswahl, auch die Young Boys Bern mussten monatelang auf den 22-Jährigen verzichten.

Dabei war Martins erst im Sommer für zwei Millionen Euro aus Lyon in die Schweiz gewechselt. Strahlen kann der Mittelfeldspieler mittlerweile wieder. Die Young Boys sind zwar aus der Europa League ausgeschieden, in der Meisterschaft geht Bern jedoch als Spitzenreiter in die Winterpause. Martins stand dort zuletzt dreimal in der Startelf.

Zwei Punkte Vorsprung

Am Sonntag kamen die Young Boys in Lugano zwar nicht über ein 0:0 hinaus, dennoch hat die Mannschaft nun eine ordentliche Ausgangslage, um den Meistertitel im Jahr 2020 zu verteidigen. Der Vorsprung auf den FC Basel, Tabellenzweiter der Super League, belegt allerdings nur zwei Zähler.

Nach der Winterpause wird es in der Schweiz somit spannend. Martins möchte alles daran setzen, um mit den Young Boys Bern seinen ersten Titel zu feiern.