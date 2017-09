(jan) - Ein Erfolgserlebnis jagt das nächste: Nachdem Luxemburgs Fußballer Christopher Martins vor einer Woche mit der Nationalmannschaft einen Punktgewinn gegen Frankreichs Starensemble feierte, durfte der 20-Jährige am Sonntag erstmals Ligue-1-Luft schnuppern.

Beim 2:1-Erfolg seines Clubs Olympique Lyon gegen Guingamp stand das Talent sogar in der Startelf. 51 Minuten lang beackerte Martins das rechte Mittelfeld, ehe er für Ferri ausgewechselt wurde. Dabei zeigte Martins gleich, dass er mit der robusteren Spielweise in Frankreichs erster Liga mithalten kann - und holte sich bereits in der 28.' eine Gelbe Karte.

Für den Tabellendritten der Ligue 1 trafen Diaz (19.') und Fekir (72.'), den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Thuram (71.').