Christopher Jones ist zurück

Daniel WAMPACH

Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Christopher Jones gibt nach zwei Jahren Abwesenheit sein Comeback im luxemburgischen Basketball. Der 28-Jährige schließt sich dem ambitionierten Zweitligisten Gréngewald an.



Jones legte nach der Saison 2016/2017 bei T71 Düdelingen eine Pause ein – zuvor erlebte er wegen einer neunmonatigen Dopingsperre und einigen Verletzungen schwere Zeiten. Eigentlich wollte der Guard schon zur vergangenen Saison sein Comeback bei den Düdelingern geben, doch wegen einer Operation an der rechten Hand musste er die ganze Spielzeit auf Basketball verzichten.

Außerdem hat der Club zwei Profis für das Männerteam verpflichtet: Der 25-jährige Pierce Cumpstone (2,03 m) kam zuletzt in der deutschen Regionalliga zum Einsatz und spielte 2018 kurzzeitig für Telstar. Der gleichaltrige Michael Nwelue (1,96 m) spielte zuletzt im spanischen Gandia und kam ebenfalls schon in Luxemburg zum Einsatz, als er in der ersten Saisonhälfte 2017/2018 für die Musel Pikes auflief.

Der neue Coach Frank Baum bringt zudem noch Ted Schleimer und den ehemaligen Gréngewald-Spieler Yannick Julien aus Walferdingen mit.