Radsport

Christine Majerus verteidigt ihren Landesmeistertitel

André KLEIN Die siebenfache Sportlerin des Jahres siegt in Berburg im Sprint und sichert sich das rot-weiß-blaue Trikot für ein weiteres Jahr.

Christine Majerus hat es wieder einmal geschafft. Die Titelverteidigerin ging am Sonntag als Favoritin in das 78 km lange Straßenrennen mit Start und Ziel in Berburg und gewann erneut den Landesmeistertitel. Am Ende war es, wie erwartet, eine knappe Entscheidung.

Bei der Zielankunft lieferte sich Majerus ein Kopf-an-Kopf-Rennen und setzte sich im Sprint vor Nina Berton (Ceratizit) und ihrer Teamkameradin Marie Schreiber (auf 3''/SD Worx) durch.

Für Majerus ist es bereits ihr 14. Titel bei der Elite, seit 2010 ist sie bei den Landesmeisterschaften ungeschlagen.

