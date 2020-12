Christine Majerus: Ein bisschen Spaß muss sein

Christine Majerus bringt sich bei den Cyclocrossrennen im Ausland in Form. Druck macht sie sich keinen. Beim Weltcup in Namur fährt sie auf Rang 13.

Normalerweise herrscht am Sonntag vor Weihnachten Ausnahmezustand oberhalb von Namur. Dann ist traditionell der Cyclocross-Weltcup an der Zitadelle zu Gast. Während in den Nachwuchskategorien um Weltcuppunkte gestritten wird, steigt die Stimmung am Streckenrand langsam: Laute Musik pocht durch die Boxen, der Geruch von Frittenfett steigt auf, das Bier fließt und die Fans grölen.

Die Pandemie hat ihre Opfer gefordert ...