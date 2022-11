Christian Lutz et Strassen, c’est fini!

Christian Lutz n’est plus l’entraîneur de Strassen. Le club s’est séparé du technicien allemand après une longue entrevue lundi en début de soirée.

Christophe NADIN Christian Lutz n’est plus l’entraîneur de Strassen. Le club s’est séparé du technicien allemand après une longue entrevue lundi en début de soirée.

Cinquième changement d’entraîneur en BGL Ligue! Christian Lutz n’a pas survécu à la défaite de Strassen à Hostert (1-0) dimanche dans le cadre de la onzième journée de BGL Ligue. La tête de l’entraîneur allemand ne tenait plus qu’à un fil après le début de saison chaotique d’un club souvent considéré comme le poil à gratter de la BGL Ligue. Mais avec sept défaites en onze matches, la situation était devenue intenable malgré le sursaut d’orgueil en Coupe de Luxembourg au CeBra le dimanche précédent.



Après son travail à la FLF et à la tête de Rumelange, Lutz avait repris l’Una Strassen à l’aube de la saison 2021-2022 et l’avait hissé à la sixième place. Un rang plus que correct. Le travail du technicien allemand avait été unanimement apprécié, mais la transition avec la nouvelle saison s’est opérée dans la douleur et la greffe n’a jamais pris. Strassen occupe aujourd’hui un inquiétant 13e siège de barragiste avec dix points.

Les discussions se sont prolongées dans la soirée de lundi, mais Lutz et son adjoint, François Papier, ont quitté définitivement le club. L’Intérim sera assuré par Carlos Teixeira, il sera épaulé par Sébastien Chedal Anglay jusqu’à la nomination d’un nouveau responsable. Dimanche prochain, Strassen recevra le Racing en BGL Ligue.





