Christian Gross soll Schalke retten

Fußball-Bundesligist FC Schalke bestätigt die Verpflichtung von Christian Gross als viertem Coach in dieser Saison.

(dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat die Verpflichtung des Schweizer Trainers Christian Gross offiziell bestätigt. Der 66-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Tabellenletzte am Sonntag mitteilte. Mehrere Medien hatten vor Heiligabend über die bevorstehende Verpflichtung berichtet.



„Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann“, sagte Sportchef Jochen Schneider laut Clubmitteilung. Der Tabellenletzte hat nach 13 Spieltagen in der Bundesliga bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.



Bereits vor Heiligabend hatte der Aufsichtsrat dem Wunsch von Schneider, Gross zu verpflichten, zugestimmt. Beide kennen sich noch aus früheren gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart, wo Gross 2009 und 2010 arbeitete. Zuletzt war der Schweizer in Saudi-Arabien und Ägypten beschäftigt.

