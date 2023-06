Der Volleyball-Nationalspieler wechselt nach langer Zeit im Ausland zu seinem Heimatverein.

Volleyball

Chris Zuidberg kehrt nach Luxemburg zurück

Chris Zuidberg spielt in der nächsten Volleyball-Saison wieder in Luxemburg. Nach neun Jahren, in denen er unter professionellen Bedingungen im Ausland engagiert war, wechselt der Nationalspieler zu seinem Heimatclub VC Lorentzweiler. Dies teilten der Sportsoldat und der Verein am Wochenende am Rande eines Spiels der Nationalmannschaft gegen eine All-Star-Auswahl der Novotel Ligue mit.



„Ich möchte meine berufliche Laufbahn nach dem Sport vorbereiten und wieder näher bei Freunden und Familie leben“, begründete Zuidberg den Wechsel. Der zwei Meter große Volleyballer hatte in den vergangenen Jahren in allen Luxemburger Nachbarländern in den höchsten Kategorien gespielt. Ermöglicht hatte ihm dies auch die Elitesportsektion der Armee. „Ich bin der Armee dafür sehr dankbar“, sagte der 28-Jährige, der im Moment mit der Nationalmannschaft für die am Donnerstag beginnende Kleinstaaten-EM im schottischen Edinburgh trainiert.

Noch als Schüler war Zuidberg zunächst von Luxemburg nach Tours (F) umgezogen. Später spielte er bei Bisons Bühl in der deutschen Bundesliga, beim belgischen Erstligisten VBC Waremme und erneut in Frankreich bei Plessis-Robinson und CAJVB Conflans.

