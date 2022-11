Der Trainer ist nach zuletzt enttäuschenden Resultaten zurückgetreten. Auch Assistenzcoach Christophe Donnersbach hört auf.

Basketball

Chris Wulff verlässt Sparta Bartringen

Bob HEMMEN

Bei Sparta kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerbank. Wie der Verein am Sonntagmorgen mitteilte, ist Chris Wulff zurückgetreten. Der 47-Jährige reagierte damit auf die bislang enttäuschenden Resultate. Bartringen hat in der Hinrunde der LBBL lediglich drei Spiele gewonnen und am Samstagabend in Contern mit 89:95 verloren.

Warum sich Sparta noch in der Findungsphase befindet Bei den Bartringer Basketballern sind die Gründe für den schwachen Saisonstart bekannt. An den Ambitionen ändert dies nichts.

Neben Wulff hört auch Co-Trainer Christophe Donnersbach auf. Den neuen Chefcoach möchten die Verantwortlichen um Präsident Romain Hoffmann schnellstmöglich präsentieren.

