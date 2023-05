Der luxemburgische Tennisspieler gewinnt mit seiner Mannschaft zum zweiten Mal in Folge das NCAA-Finale und wird zum MVP des Turniers gewählt.

Chris Rodesch verteidigt mit Virginia die College-Meisterschaft

Vor knapp einem Jahr gewann Chris Rodesch mit der Tennis-Mannschaft der Virginia Cavaliers das NCAA-Finale (National Collegiate Athletic Association). In Champaign feierte das Team des luxemburgischen Tennis-Asses damals einen 4:0-Sieg gegen Kentucky und sicherte sich so den nationalen Titel in der College-Meisterschaft.

Seitdem hat Rodesch sein Spiel kontinuierlich weiterentwickelt und schaffte mit dem luxemburgischen Davis-Cup-Team um Kapitän Gilles Muller Anfang Februar im nationalen Tenniszentrum in Esch sogar den Wiederaufstieg in die Weltgruppe zwei.

Auch in den USA reitet der 21-Jährige weiter auf der Erfolgswelle. Am Sonntag setzte sich die aktuelle Nummer 752 der Weltrangliste mit den Cavaliers erneut mit 4:0 im NCAA-Finale durch. Der Gegner auf dem USTA-National-Campus in Orlando war diesmal die Ohio State University. Für Virginia ist es die zweite Meisterschaft in Folge und die sechste insgesamt.

Wir hatten während des gesamten Doppels eine tolle Körpersprache. Chris Rodesch

„Es ist ein bisschen unwirklich, so wie es letztes Jahr war, als wir gewonnen haben“, sagte Cheftrainer Andres Pedroso. „Ich gebe den Jungs, dem Team und den Trainern die ganze Anerkennung. Das ist eine echte Teamleistung.“

Besondere Auszeichnung

Trotz des guten Auftritts der Mannschaft stach der Luxemburger mit einer besonders starken Leistung heraus und siegte sowohl im Einzel gegen Justin Boulais (6:4 und 6:2) als auch im Doppel an der Seite von Jeffrey von der Schulenburg gegen Andrew Lutschaunig und James Trotter nach nur einem Spielsatz mit 6:2.

Nach dem Sieg der Meisterschaft wurde dem 21-Jährigen noch eine besondere Ehre zuteil: Rodesch wurde zum MVP (wertvollster Spieler) des Turniers ernannt. Außerdem war er einer von vier Einzelspielern, die für das „All-Tournament-Team“ ausgewählt wurden. Virginia stellte auch zwei der drei All-Tournament-Doppel, darunter Rodesch und von der Schulenburg.



„Die Energie, die wir in den Doppeln hatten, haben wir in die Waagschale geworfen“, sagte Rodesch. „Wir hatten diese frühen Breaks, und dann haben wir das Doppel und die ersten Sätze im Einzel gewonnen. Wir hatten während des gesamten Doppels eine tolle Körpersprache. Auch im Einzel. Am Ende ging es so schnell. Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

