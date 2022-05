Der Luxemburger Tennisspieler setzt sich mit seiner Mannschaft im NCAA-Finale gegen Kentucky durch.

Tennis

Chris Rodesch gewinnt College-Meisterschaft mit Virginia

Die Tennismannschaft der Virginia Cavaliers hat am Sonntagnachmittag (Ortszeit) das NCAA-Finale gewonnen. In Champaign feierte das Team einen 4:0-Sieg gegen Kentucky und sicherte sich so den nationalen Titel.

Die Virginia Cavaliers feiern bereits ihren fünften nationalen Titel. Foto: Virginia Cavaliers

Im Team der Cavaliers steht mit Chris Rodesch auch ein Luxemburger, der im Einzel gegen Liam Draxl nach 2:6 im ersten Satz den zweiten Durchgang mit 7:5 für sich entscheiden konnte. Aufgrund spezieller Regeln und den Ergebnissen der anderen Partien schaffte es die Partie nicht mehr in die Wertung und wurde vorzeitig beendet.

Das Doppel von Rodesch mit Teamkamerad Bar Botzer gegen Millen Hurrion und Francois Musitelli wurde beim Stand von 4:4 ebenfalls nicht zu Ende gespielt.

Die Cavaliers sicherten sich nach 2013 und 2015, 2016 und 2017 bereits ihren fünften Titel.

