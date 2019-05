In den beiden Halbfinal-Hinspielen der Europa League gab es nur einen Gewinner: Der FC Arsenal bezwang Valencia mit 3:1, während Chelsea in Frankfurt ein 1:1 erreichte.

Chelsea und Arsenal mit besserer Ausgangslage

(dpa) - Eintracht Frankfurts großer Finaltraum droht trotz einer aufopferungsvollen Vorstellung gegen die Stars des FC Chelsea kurz vor dem Ziel zu platzen. Der DFB-Pokalsieger rang dem Titelfavoriten im Halbfinal-Hinspiel der Europa League mit viel Herzblut zwar ein glückliches 1:1 ab, für das erste europäische Finale seit 39 Jahren könnte das aber zu wenig sein.



Denn das zweite Duell findet am kommenden Donnerstag an der legendären Stamford Bridge statt. Dort muss Frankfurt eine heldenhafte Leistung abrufen, um das Ticket zum Finale nach Baku (AZE/29. Mai) zu lösen.



Die Hoffnung darauf lebt auch deshalb weiter, weil gestern der von einigen europäischen Topclubs umworbene Jovic (23.') Frankfurt mit seinem neunten Treffer im laufenden Wettbewerb in Führung köpfte. Pedro (45.') glich vor der Halbzeit für die Londoner aber noch aus. Insgesamt waren die Frankfurter in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, doch dann bekam Chelsea die Partie immer besser in den Griff. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierten die Engländer und waren einem zweiten Tor deutlich näher als der Bundesligist.



Forscher Beginn von Valencia



Der FC Arsenal darf dank seiner Stürmerstars Lacazette und Aubameyang vom ersten Einzug in ein europäisches Endspiel seit 13 Jahren träumen. Gegen Valencia schafften die Gunners einen 3:1-Heimsieg. Die Spanier dominierten die erste Viertelstunde und gingen völlig zurecht mit 1:0 in Führung. Diakhaby (11.') stellte seine Kopfballstärke unter Beweis und stand bei einem Eckstoß goldrichtig am zweiten Pfosten. Als der Tabellensechste aus Spanien gut und gerne mit 3:0 hätte führen können, glich Arsenal aus. Aubameyang behielt die Übersicht und spielte Lacazette (18.') frei. Der Franzose brauchte nur noch einzuschieben.



Nun bekamen die Spieler von Trainer Unai Emery das Übergewicht und Lacazette traf in der 26.' zum 2:1. Der Angreifer war zur Stelle und köpfte eine Flanke von Xhaka ins Tor. Torwart Neto war zwar noch dran, doch die Torlinientechnik lieferte den Beweis, dass der Ball die Torlinie mit vollem Umfang überschritten hatte.



Die zweite Halbzeit war weitaus weniger unterhaltsam. Arsenal war am Drücker und hatte durch Lacazette zwei gute Möglichkeiten. Der wichtige dritte Treffer fiel aber erst in der Nachspielzeit (90. + 1.'). Torjäger Aubameyang sorgte für großen Jubel im Emirates Stadium.