Chelsea überrollt Arsenal im Finale der Europa League

Die "Blues" gewinnen zum zweiten Mal nach 2013 die Europa League. Chelsea setzte sich am Mittwoch im Finale in Baku gegen den Londoner Stadtrivalen Arsenal mit 4:1 durch.

(sid) - Der FC Chelsea hat zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Europa League gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Maurizio Sarri bezwang den Londoner Stadtrivalen FC Arsenal im Finale in Aserbaidschans Hauptstadt Baku mit 4:1. Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte.

Giroud (49.'), Pedro (60.') sowie Hazard mit einem Doppelpack (65.', Foulelfmeter und 72.') trafen für Chelsea. Für den FC Arsenal erzielte Iwobi (69.') das zwischenzeitliche 1:3.

Chelsea hatte die Europa League bereits 2013 gewonnen. Insgesamt ist es der fünfte europäische Titel für die Blues: 2012 hatte Chelsea in der Champions League sowie 1971 und 1988 im Europapokal der Pokalsieger triumphiert.