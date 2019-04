Charles Leweck hat genug: Der ehemalige Nationalspieler hat entschieden, am Saisonende nach fünf Spielzeiten als Trainer von Erpeldingen aufzuhören.

Charles Leweck hört am Saisonende auf

Erpeldingen aus der Ehrenpromotion muss sich einen neuen Trainer suchen. Der ehemalige Nationalspieler Charles Leweck wird am Saisonende aufhören. Mit ihm wird auch sein Assistent Gilles Dhamen aufhören. Leweck steht seit Beginn der Saison 2014/2015 bei Erpeldingen in der Verantwortung.

In dieser Spielzeit muss Erpeldingen um den Klassenerhalt in der Ehrenpromotion bangen. Als Drittletzter wurden in 19 Begegnungen erst 16 Punkte eingefahren.