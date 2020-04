Charel Weis: "Mit dem Golfschläger durchs Haus"

Charel Weis hat ein enges Verhältnis zu seinem Material. Der 19-jährige Golfer sagt, dass er als Kind seine Schläger mit ins Bett genommen hat.

Golf ist eine sehr frustrierende Sportart. Charel Weis erzählt in der Serie „Mein Sport und Ich“, wie er dieses Problem löst. Das 19-jährige Mitglied des COSL-Förderkaders verrät außerdem, warum zu Hause immer mal wieder etwas kaputt geht.

Charel Weis, was fehlt Ihnen aktuell an Ihrem Sport am meisten?

Mir fehlt vor allem, nicht in der Natur sein zu können und keinen Sport ausüben zu können. Ich vermisse auch die Turniere und den Wettkampf mit anderen Sportlern.

Warum ist Golf der beste Sport der Welt? ...