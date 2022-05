Charel Grethen lässt beim hochkarätigen Event in Birmingham einige Topathleten hinter sich.

Leichtathletik

Charel Grethen wird beim Diamond-League-Meeting Siebter

Bob HEMMEN Charel Grethen lässt beim hochkarätigen Event in Birmingham einige Topathleten hinter sich.

Charel Grethen durfte sich am Samstag mit den Besten der Besten messen. Beim Diamond-League-Meeting im englischen Birmingham startete der Luxemburger am Nachmittag über 1.500 m. Grethen erreichte das Ziel als Siebter in 3'37''00 und blieb damit gut vier Sekunden über seiner Bestmarke.

Den Sieg sicherte sich der Kenianer Abel Kipsang (3'35''15).

