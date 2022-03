Bei den Indoor-Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Belgrad konnte sich Grethen nicht für den Finallauf über 1.500 m qualifizieren.

Leichtathletik

Charel Grethen verpasst Einzug ins WM-Finale

Charel Grethen gelang es in Belgrad nicht, seinen eigenen Rekord über 1.500 m erneut zu verbessern.

Im Gegenteil, der Luxemburger Sportler des Jahres erwischte keinen guten Tag und lief im zweiten von vier Vorläufen mit einer Zeit von 3'44''87 nur auf den vierten Platz.

Damit bleibt der Mittelstreckenläufer deutlich hinter seiner Bestzeit Zeit von 3'37''38 zurück, die er im Februar bei der World Indoor Tour in Birmingham aufgestellt hat. Grethen konnte am Ende nicht nur seine persönlichen Erwartungen nicht erfüllen, sondern verpasste dadurch auch den Einzug in den Finallauf über 1.500 m.



