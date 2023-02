Der Mittelstreckenläufer unterbietet in Metz seine eigene Bestzeit über 3.000 Meter um mehr als fünf Sekunden. Auch Gil Weicherding darf jubeln.

Leichtathletik

Charel Grethen stellt neuen nationalen Hallen-Rekord auf

André KLEIN Der Mittelstreckenläufer unterbietet in Metz seine eigene Bestzeit über 3.000 Meter um mehr als fünf Sekunden. Auch Gil Weicherding darf jubeln.

Beim Leichtathletik-Meeting in Metz am Samstag pulverisiert Charel Grethen seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2022 über 3.000 Meter in der Halle. Der 30-Jährige verbessert seine Bestzeit um 5''19 auf 7'43''0 und stellt damit gleichzeitig einen neuen nationalen Rekord auf.

Mit seiner Leistung erreichte er auch die Zulassungsnorm für die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Istanbul im März.

Gil Weicherding ist derzeit in einer bestechenden Form. Form: Christian Kemp

Ebenfalls Grund zum Feiern hat Gil Weicherding, der seinen zweiten nationalen U23-Rekord in dieser Hallensaison aufstellt. Nachdem der 22-Jährige bereits einen neuen U23-Hallenrekord über 5.000 Meter aufgestellt hat, verbesserte er nun beim Metz-Moselle-Athlélor-Meeting seinen nationalen U23-Hallenrekord über 3.000 Meter aus dem Jahr 2022 um 3''19 auf 8'21''47.

