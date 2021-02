Chantal Gary: "Oft wird vergessen, wie wichtig der Sport ist"

Chantal Gary kommt aus einer sportbegeisterten Familie. Mit diesem Background will sie sich im Parlament vermehrt für den Stellenwert des Sports einsetzen.

Sport hat immer eine große Rolle im Leben von Chantal Gary gespielt – vor allem der Handball. Die 32-Jährige will ihre Posten in der Chamber nutzen, um über dieses Thema zu sprechen. Am Dienstag steht Gary (Déi Gréng) am Rednerpult des Parlaments. Thema ist die Entwicklung des Schulsports.

Chantal Gary, Sie sprechen am Dienstag im Parlament über das Thema Schulsport. Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Finden Sie, dass der Stellenwert des Sports in Luxemburg hoch genug ist?

Oft wird vergessen, wie wichtig der Sport ist, gerade der Schulsport – für mich eines der wichtigsten Fächer ...