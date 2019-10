Luxemburgs Fußball-Nationalspieler Maxime Chanot macht im Viertelfinale der Major League Soccer gegen Toronto keine gute Figur.

Sport 1

Chanots Patzer sorgt für Play-off-Aus

Luxemburgs Fußball-Nationalspieler Maxime Chanot macht im Viertelfinale der Major League Soccer gegen Toronto keine gute Figur.

Die Fans des New York City FC sind aktuell nicht so gut auf Maxime Chanot zu sprechen. Ein folgenschwerer Fehler des Innenverteidigers hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft im Viertelfinale der Meisterschaft mit 1:2 gegen den Toronto FC ausgeschieden ist. "Chanot mit der besten Vorlage der Play-offs", schreibt ein Anhänger auf Facebook sarkastisch, nachdem der 29-Jährige in der 47.' einen verunglückten Kopfball im eigenen Strafraum direkt auf den Fuß von Torontos Stürmer Pozuelo platzierte.





FIFA 20: Luxemburger mit schlechten Werten Nach zuletzt starken Leistungen hatten die FLF-Spieler im Videospiel FIFA 20 auf gute Ratings gehofft, doch der Hersteller macht den Luxemburgern einen Strich durch die Rechnung.

Der Spanier war es schließlich auch, der sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 90.' endgültig ins Halbfinale schoss. Zuvor hatte New Yorks Tajouri den Ausgleich erzielt (69.'). "Chanot sollte nie wieder Fußball spielen", lautete eine aus der Emotion heraus wohl zu hartes Urteil eines weiteren Fans. "Absolut unverzeihliche Fehler." Ein anderer prognostiziert: "Das wird noch eine Weile weh tun."

Bereits 2018 scheiterten die New Yorker im Viertelfinale, damals am späteren Titelträger Atlanta United.