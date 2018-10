Chanot: Der Glaube gibt ihm Kraft

Am Freitag trifft die Luxemburger Nationalelf in der Nations League auswärts auf Weißrussland. Für Innenverteidiger Maxime Chanot ein wichtiges Spiel, aber voraussichtlich nicht das allerwichtigste.

Maxime Chanot gehört in der Luxemburger Nationalelf zu den Stammkräften. Nach einer längeren, zumeist verletzungsbedingten Abwesenheit kehrte der 28-Jährige rechtzeitig zum Auftakt der Nations League in die FLF-Auswahl zurück. Im Interview spricht er über seine lange Anreise, das Spiel am Freitag in Minsk, aber auch über seinen Glauben und eine Pressekonferenz, die 2015 für viel Gesprächsstoff sorgte.



Maxime Chanot, wie fühlen Sie sich nach einer langen und kräftezehrenden Anreise?



Ich fühle mich gut ...