Chanot bleibt nun doch in New York

David THINNES

Vergangene Woche war man noch davon ausgegangen, dass Maxime Chanot nicht beim New York City FC bleiben wird. Am Samstag teilten die Clubverantwortlichen aber mit, dass der Luxemburger Nationalspieler einen neuen "mehrjährigen" Vertrag erhalten hat. Allerdings wird die Länge dieses Vertrages nicht präzisiert. Der Luxemburger Nationalspieler ist seit 2016 in New York aktiv.

"Maxime hat bewiesen, dass er einer der besten Verteidiger der MLS ist. Er ist ein hervorragender Leader. Wir sind glücklich, dass er auch 2019 und darüber hinaus bei uns bleibt", wird Sportdirektor Claudio Reyna in der Mitteilung zitiert.