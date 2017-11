(sid) - Borussia Dortmund hat die Chance auf das Achtelfinale in der Champions League so gut wie verspielt und muss auch um den Trostpreis Europa League bangen. Der DFB-Pokalsieger musste sich am vierten Spieltag mit einem 1:1 gegen APOEL Nikosia zufrieden geben und wartet in der Gruppe H nach wie vor auf seinen ersten Sieg. Nikosia bezwang in der Qualifikation F91, in dem es zwei Mal mit 1:0 gewann.



Im Hinspiel hatte der BVB beim zypriotischen Rekordmeister ebenfalls 1:1 gespielt, nachdem zuvor gegen Titelverteidiger Real Madrid und Tottenham Hotspur jeweils 1:3-Niederlagen zu Buche standen. Für Dortmund traf Guerreiro in der 29.' zur Führung, ehe Poté sechs Minuten nach der Pause der Ausgleich für Nikosia gelang, das ebenso wie Dortmund zwei Punkte auf dem Konto hat.



Tottenham steht im Achtelfinale



Tottenham steht indes in derselben Gruppe H im Achtelfinale. Alli war beim 3:1-Heimsieg über Real Madrid der Matchwinner, in dem er zwei Tore schoss (27.', 56.'). Eriksen erhöhte in der 65.' auf 3:0, ehe Weltfußballer Cristiano Ronaldo in der 80.' der Ehrentreffer gelang.

RB Leipzig erlitt durch ein 1:3 beim FC Porto in der Gruppe G einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Einzug in die nächste Runde. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 11.' durch ihren Kapitän Herrera 1:0 in Führung. Bei der vorangegangenen Ecke sah die Leipziger Hintermannschaft nicht gut aus. Forsberg vergab kurz darauf eine gute Möglichkeit für die Deutschen, die im Hinspiel mit 3:2 gegen die Portugiesen ihren ersten Europacupsieg gefeiert hatten.



In der Gruppe F hat sich Manchester City durch ein 4:2 bei Neapel für die nächste Runde qualifiziert.