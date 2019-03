Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League kommt es zu einigen brisanten Duellen. Die englischen Teams sind unter den letzten Acht stark vertreten.

Champions League: United trifft auf Barça

Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League kommt es zu einigen brisanten Duellen. Die englischen Teams sind unter den letzten Acht stark vertreten.

(sid) - Der FC Liverpool hat im Viertelfinale der Champions League eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust. Der Vorjahresfinalist trifft auf den portugiesischen Meister FC Porto. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon (CH).

Cristiano Ronaldo trifft ins Madrider Herz Drei Mal Cristiano Ronaldo. Der Portugiese bleibt der Schrecken aller Fans von Atletico Madrid. Im Alleingang führte er Juventus ins Viertelfinale der Champions League.

In den weiteren Viertelfinals kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin, dem Premier-League-Duell zwischen Tottenham Hotspur und Meister Manchester City sowie Manchester United und dem FC Barcelona.

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 9. und 10. April, die Rückspiele am 16. und 17. April statt. Die Halbfinals sind für den 30. April und 1. Mai, die Rückspiele für den 7. und 8. Mai angesetzt. Das Endspiel steigt am 1. Juni im Estadio Metropolitano von Atletico Madrid.

Auslosung

Champions League - Viertelfinale

Ajax Amsterdam - Juventus Turin

Liverpool - Porto

Tottenham - Manchester City

Manchester United - FC Barcelona