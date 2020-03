In der Ligue 1 wird wegen der Corona-Pandemie ab sofort nicht mehr gespielt. Die Bundesliga soll nach diesem Spieltag nachziehen. Auch in der Champions League und der Europa League wird der Spielbetrieb vorerst ausgesetzt.

Champions League und Ligue 1 unterbrochen, Bundesliga wohl ab nächster Woche

Bob HEMMEN

Vincent Thill wird am Freitagabend kein Fußballspiel bestreiten. Eigentlich hätte der Luxemburger in der französischen Ligue 2 mit Orléans auf Grenoble treffen sollen, doch der Spielbetrieb wurde bis auf Weiteres eingestellt.

Wie die Ligue football professionell (LFP) mitteilte, finden wegen der Corona-Virus-Pandemie auch in der Ligue 1 vorerst keine Begegnungen mehr statt.

Die Deutsche Fußball-Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.



Die UEFA gab bekannt, dass vorerst auch keine Begegnungen in der Champions League und der Europa League mehr ausgetragen werden.