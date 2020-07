Die Sieger der europäischen Wettbewerbe werden bei den Finalturnieren vor leeren Rängen gekürt. Einige Teams können aber noch vor heimischer Kulisse spielen.

Champions League und Europa League: Finalturniere ohne Zuschauer

Bob HEMMEN

Bei den Finalturnieren der Champions League und der Europa League dürfen keine Zuschauer auf die Tribünen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die Achtelfinal-Rückspiele beider Wettbewerbe können allerdings in den Stadien der jeweiligen Heimteams ausgetragen werden.

Diese finden in der Champions League am 7. und 8. August und in der Europa League am 5. und 6. August statt. Danach starten die Finalrunden. Die Finalrunde der Königsklasse ist in Lissabon, die Europa-League-Spiele werden in Deutschland in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.

