Champions League: Titelverteidiger eliminiert

Atletico Madrid steht nach einem Sieg gegen Titelverteidiger Liverpool im Viertefinale der Fußball-Champions-League.

Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League ist für Jürgen Klopp und den FC Liverpool jäh geplatzt. Im Achtelfinal-Rückspiel verlor die Mannschaft des deutschen Trainers gegen Atletico Madrid nach Verlängerung mit 2:3 und schied nach dem 0:1 im Hinspiel aus.

Wijnaldum (43.') und der frühere Hoffenheimer Firmino (94.') brachten die Reds zunächst auf Viertelfinalkurs, doch Doppelpacker Llorente (97.', 105. + 1.') ließ das berüchtigte Anfield, das ungeachtet der Ausbreitung des Corona-Virus voll besetzt war, verstummen. Morata (120. + 1.') setzte den Schlusspunkt.

Titelverteidiger Liverpool um James Milner (l.) und Jordan Henderson (r.) verpassen gegen Marcos Llorente und Atletico Madrid den Einzug ins Viertelfinale. Foto: AFP

Dortmund verliert Geisterspiel in Paris

Borussia Dortmund ist derweil im Achtelfinale ausgeschieden. Der Bundesligist verlor das Rückspiel beim französischen Meister Paris SG mit 0:2. Das Hinspiel vor drei Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre 2:1 gewonnen.

In der Partie, die wegen des grassierenden Corona-Virus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, trafen der Brasilianer Neymar (28.') und Bernat (45. + 1.') für die von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel trainierten Franzosen. Der Dortmunder Can sah nach einer Tätlichkeit in der Schlussphase die Rote Karte (89.').

Dortmunds Emre Can (l.) fliegt nach einer Tätlichkeit gegen Neymar vom Platz. Foto: AFP