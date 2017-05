(jot) - Guy Hellers kennt den internationalen Fußball bestens. Der ehemalige Nationaltrainer wird sich am Dienstagabend in die Räumlichkeiten des "Luxemburger Wort" begeben und sich zusammen mit den Sportredakteuren das Champions-League-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Monaco anschauen und die Fragen der Leser zur Begegnung beantworten.

Ob die Taktik der beiden Teams, die Rolle des in Luxemburg ausgebildeten "Juve"-Mittelfeldspielers Miralem Pjanic oder der Angriff des italienischen Rekordmeisters auf den europäischen Thron: Viele Themen sind denkbar.



Leser, die Fragen an Hellers stellen wollen, sollen diese vor oder während der Begegnung als Privatnachricht an die Facebookseite der Sportredaktion "Luxemburger Wort-Sport" schicken. Ausgewählte Fragen werden noch am Dienstagabend auf www.wort.lu beantwortet.



Hellers war Pjanics Trainer



Hellers kennt vor allem den 27-jährigen Pjanic bestens. Er trainierte diesen im Ausbildungszentrum des Fußballverbands und steht noch immer in Kontakt mit seinem ehemaligen Schützling, der sich für eine Nationalmannschaftskarriere für Bosnien-Herzegowina entschied.



Pjanic und seine Teamkollegen von Juventus Turin wollen ab 20.45 Uhr den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen und ins Finale der Champions League, das am 3. Juni in Cardiff über die Bühne geht, einziehen.