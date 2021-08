Die drei Nationalspieler, die mit ihren Vereinen in der Gruppenphase der Champions League stehen, können sich auf hochkarätige Gegner freuen.

Champions League

Spektakuläre Gegner für Luxemburgs Nationalspieler

Bob HEMMEN

Sébastien Thill, Christopher Martins und Gerson Rodrigues kennen ihre Gegner in der Champions League. Wie die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag im türkischen Istanbul ergab, treffen die Teams der drei Luxemburger auf absolute Spitzenclubs.

Sébastien Thill als dritter Luxemburger in der Champions League Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler im Ausland.

Rodrigues tritt mit dem ukrainischen Meister Dynamo Kiew in der starken Gruppe E an und kämpft dort mit dem FC Bayern, dem FC Barcelona und Benfica ums Weiterkommen.

Sheriff Tiraspol und Thill treten gegen Inter Mailand, Real Madrid und Shakhtar an.

Martins und die Young Boys messen sich mit Europa-League Sieger Villarreal, Manchester United und Atalanta Bergamo.

Auslosung Gruppe A: Manchester City, Paris SG, Leipzig, FC Bruges Gruppe B: Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Mailand Gruppe C: Sporting, Dortmund, Ajax, Besiktas Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol Gruppe E: FC Bayern, FC Barcelona, Benfica, Dynamo Kiew Gruppe F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys Bern Gruppe G: Lille, FC Sevilla, Salzburg, Wolfsburg Gruppe H: Chelsea, Juventus, Zenit St. Petersburg, Malmö

Die Gruppenphase beginnt am 14. September und endet am 8. Dezember. Die Achtelfinale starten am 15. Februar 2022. Das Endspiel ist am 28. Mai 2022 im russischen St. Petersburg.





