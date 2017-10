(jg) - Immerhin 23 Tore fielen am Mittwoch in der Fußball-Champions-League. Die acht Begegnungen in den Gruppen A bis D boten einiges an Unterhaltung, doch eine Partie stach ganz besonders hervor: das Duell zwischen dem FC Chelsea und dem italienischen Gegner AS Rom.



Nicht weniger als sechs Treffer fielen an der Stamford Bridge – gerecht verteilt auf beiden Seiten. David Luiz (11.') und Hazard (37.') brachten die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung, doch die Gäste reagierten. Kolarov (40.') und Dzeko mit einem Doppelpack (64.', 70.') drehten die Begegnung gar, allerdings sorgte Hazard (75.') dann doch für einen verdienten Punktgewinn der „Blues“. Weil Atletico nicht über ein 0:0 in Qarabag hinauskam, zeigten sich auch die Römer mit dem Unentschieden zufrieden.



Jupp Heynckes hat den FC Bayern München in der Gruppe B auch auf der internationalen Bühne gleich wieder auf Erfolgskurs gebracht. 1 607 Tage nach dem Finaltriumph in London gegen Borussia Dortmund feierte der 72 Jahre alte Trainer bei seinem Champions-League-Comeback ein dominantes 3:0 gegen Celtic Glasgow. Die 72 000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena bejubelten die Tore von Müller (17.'), des bärenstarken Kimmich (29.') und von Hummels (51.'). Die Rehabilitation für das 0:3 bei Paris SG ist somit gelungen.



PSG führt die Gruppe allerdings weiterhin souverän an. Nach drei Partien stehen neun Punkte und 12:0 Tor zu Buche. Am Mittwoch siegte der Topclub aus der französischen Hauptstadt mit 4:0 beim RSC Anderlecht. Mbappé (3.') sorgte für die frühe Führung, bevor Cavani (44.'), Neymar (66.') und Di Maria (88.') für klare Verhältnisse sorgten.

Piqué fliegt früh vom Platz



In der Gruppe A gab es zwei Auswärtssiege: Manchester United siegte ohne zu überzeugen mit 1:0 (64.' Rashford) bei Benfica Lissabon. Unglücksrabe des Tages war der erst 18-jährige belgische Benfica-Torhüter, der beim einzigen Treffer des Tages eine sehr unglückliche Figur abgab. Der FC Basel siegte 2:0 bei ZSKA Moskau und hat nun ebenfalls eine ernsthafte Option für das Achtelfinale genommen.



In der Gruppe D siegten die beiden haushohen Favoriten: Der FC Barcelona ließ sich auch von einer frühen Unterzahl (Gelb-Rot für Piqué in der 42.') nicht aus der Ruhe bringen und gewann im Camp Nou mit 3:1 gegen Olympiakos Piräus. Nikolaou mit einem Eigentor (18.'), sowie Messi (61.') und Digne (64.') erzielten die „Barça“-Treffer.

Juventus Turin musste länger zittern. Sporting Lissabon ging durch ein Eigentor von Sandro (12.') in Führung, doch der ehemalige Luxemburger Jugend-Auswahlspieler Pjanic traf mit einem gefühlvollen Freistoß zum Ausgleich (29.'). Mandzukic ließ die „Juve“-Fans letztendlich in der 84.' jubeln. Der FC Barcelona und Juventus haben das Achtelfinale in der Fußball-Königsklasse weiterhin fest im Blick



RESULTATE UND TABELLEN

GRUPPE A

ZSKA Moskau - Basel 0:2

Benfica - Manchester United 0:1



GRUPPE B

Anderlecht - Paris SG 0:4

Bayern - Celtic Glasgow 3:0



GRUPPE C

Qarabag - Atletico Madrid 0:0

Chelsea - AS Rom 3:3



GRUPPE D

Juventus - Sporting 2:1

FC Barcelona - Olympiakos 3:1