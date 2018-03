Nach dem 3:0 im Hinspiel konnten Volleyballer Kamil Rychlicki und seine Teamkollegen vom Champions-League-Viertelfinale träumen. Doch bei Novosibirsk schied Noliko Maaseik schlussendlich aus.

Champions League: Rychlicki scheitert ganz knapp

Daniel Wampach Kamil Rychlicki und Noliko Maaseik wären fast in die Runde der besten acht Volleyballteams in Europa eingezogen. Doch die Belgier sind in der Champions League ganz knapp an Novosibirsk gescheitert.

Das belgische Team Noliko Maaseik mit Kamil Rychlicki ist im Achtelfinale der Volleyball-Champions-League ausgeschieden. Am Mittwochmittag verloren der Luxemburger Nationalspieler und seine Teamkollegen ganz knapp bei Lokomotiv Novosibirsk in Russland. Das Hinspiel in Belgien war 3:0 für Maaseik ausgegangen.

Die Hausherren aus der drittgrößten Stadt Russlands legten gut los und gingen mit 2:0 (25:18, 25:22) in den Sätzen in Führung. Doch Maaseik und Rychlicki reagierten und verkürzten mit einem 25:19 im dritten Durchgang auf 1:2. Da der Mannschaft aus Westsibirien aber das 3:1 (26:24) gelang, musste der sogenannte Golden Set entscheiden. In diesem setzte sich Novosibirsk mit 15:12 durch.

Demnach war es eine ganz knappe Niederlage Maaseiks gegen den großen Favoriten, die deshalb umso mehr schmerzt. Rychlicki erwischte nicht seinen besten Tag und erzielte lediglich vier Zähler. Nach den ersten beiden Sätzen kam er nicht mehr zum Einsatz.