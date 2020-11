Bayern München gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel in der Champions League bei Red Bull Salzburg dank eines fulminanten Endspurts mit 6:2.

Champions League: Rekordserie des FC Bayern hält

Bayern München gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel in der Champions League bei Red Bull Salzburg dank eines fulminanten Endspurts mit 6:2.

(sid) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München bleibt in der Champions League makellos. Die Münchner gewannen am Dienstag bei RB Salzburg 6:2 und fuhren ihren dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe A ein. Die Rekordserie von nun 14 Champions-League-Siegen hält.



Berisha (4.') brachte den österreichischen Meister in Führung. Lewandowski (21.') glich per Foulelfmeter aus, Kristensen unterlief ein Eigentor zum 1:2 (44.'). Okugawa (66.') schlug für RB zwar noch einmal zurück, doch in der Schlussphase sorgten Boateng (79.'), Sané (83.'), erneut Lewandowski (88.') und Hernandez (90. + 2.') für den Bayern-Sieg.

Resultate Gruppe A: Lokomotive Moskau – Atletico Madrid 1:1 Red Bull Salzburg – Bayern München 2:6 Gruppe B: Shakhtar Donezk – Mönchengladbach 0:6 Real Madrid – Inter 3:2 Gruppe C: FC Porto – Marseille 3:0 Manchester City – Olympiakos 3:0 Gruppe D: Atalanta – Liverpool 0:5 Midtjylland – Ajax 1:2

Real Madrid hat unterdessen auch dank Jubilar Ramos in der Champions League ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Der 13-malige Titelträger holte beim 3:2 gegen Inter Mailand im dritten Anlauf den ersten Sieg und liegt in Gruppe B als Zweiter hinter Borussia Mönchengladbach wieder auf Kurs K.-o.-Runde.

Liverpool und Manchester City mit neun Punkten

Fast schon durch ist der FC Liverpool. Das deutliche 5:0 bei Atalanta Bergamo war Sieg Nummer drei. Salah traf in der 47.' und ist mit 21 Toren nun gleichauf mit Gerrard erfolgreichster Schütze der Liverpooler Champions-League-Geschichte.

Neun Punkte hat neben Liverpool auch Ligakonkurrent Manchester City auf dem Konto. Die Engländer bezwangen Olympiakos Piräus mit 3:0

Einen Achtungserfolg verbuchte derweil Ajax Amsterdam. Die Niederländer waren nach mehreren Coronafällen in der Mannschaft mit nur 17 Spielern zum Spiel beim dänischen Meister FC Midtjylland geflogen, gewannen dort aber 2:1.



