Champions League: Rekord-Bayern locker im Viertelfinale

Der FC Bayern München und der FC Chelsea komplettieren die Runde der besten acht Teams in Europas Königsklasse.

(sid) - Bei seinem erneuten Angriff auf Europas Fußball-Thron hat Bayern München die Achtelfinalhürde locker gemeistert. Der Titelverteidiger gewann nach seiner Machtdemonstration von Rom (4:1) auch das Rückspiel gegen Lazio mit 2:1 und zog zum 19. Mal ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Die Bayern sind damit alleiniger Rekordhalter, so oft war dies in der Europacup-Historie noch keinem Club gelungen.

Der Triplé-Gewinner, bei dem Nübel den erkälteten Kapitän Neuer im Tor ersetzte, konnte sich dabei wieder einmal auf Lewandowski verlassen. Der Torjäger brachte die glanzlosen Münchner per Foulelfmeter (33.') auf Kurs.

Für den 32-Jährigen war es der 73. Champions-League-Treffer seiner Karriere. Choupo-Moting machte wenige Sekunden nach seiner Einwechselung alles klar (73.'), die Bayern blieben auch im 19. Spiel in Europa in Serie ungeschlagen (18 Siege). Parolo (82.') traf für Lazio.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick kann nun halbwegs entspannt auf die Auslosung am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon (CH) blicken. Dabei könnte sogar ein deutsches Duell gegen Borussia Dortmund drohen. Zudem sind noch Real Madrid, Paris SG, Manchester City, Liverpool, der FC Chelsea und der FC Porto in der Verlosung. Die Runde der letzten Acht findet am 6./7. und 13./14. April statt.

Tuchel weiter auf Erfolgskurs

Der FC Chelsea steht erstmals seit 2014 wieder im Viertelfinale der Champions League. Die Blues gewannen das Rückspiel der Runde der besten 16 Fußball-Mannschaften Europas mit 2:0 gegen den spanischen Liga-Spitzenreiter Atletico Madrid, der enttäuschte und viel zu harmlos agierte. Torchancen auf Seiten der Spanier waren Mangelware.

Das Hinspiel hatte Chelsea mit 1:0 für sich entschieden. Trainer Thomas Tuchel ist seit seiner Amtsübernahme Ende Januar mit dem ehemaligen Champions-League-Gewinner nun seit 13 Spielen ungeschlagen.

Das wichtige erste Tor am Mittwochabend an der Stamford Bridge erzielte Ziyech in der 34.'. Das 2:0 erzielte Emerson in der Nachspielzeit (90.+4.'). Die Madrilenen hatten in der 82.' Savic wegen einer Roten Karte nach einer vermeintlichen Tätlichkeit gegen Rüdiger verloren.





