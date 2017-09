(dpa) - Borussia Dortmund hat die zweite Saisonniederlage im zweiten Champions-League-Spiel kassiert. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga unterlag am Dienstag dem spanischen Rekordmeister und Titelverteidiger Real Madrid mit 1:3 und muss in der Gruppe H schon früh um den Einzug in das Achtelfinale bangen. Bale (18.') und Cristiano Ronaldo (49.'/79.') trafen vor 65 849 Zuschauern für Real Madrid, das seinen zweiten Sieg feierte. Aubameyang (54.') gelang nur das zwischenzeitliche Anschlusstor für den BVB.



Die Dortmunder müssen am 17. Oktober beim ebenfalls noch punktlosen APOEL Nikosia gewinnen, um ihre Chancen auf die K.-o.-Runde zu wahren.

Resultate und Tabellen

Gruppe E



Spartak Moskau - Liverpool 1:1



FC Sevilla - NK Maribor 3:0



Gruppe F

Manchester City - Shakthar Donezk 2:0



Neapel - Feyenoord 3:1



Gruppe G

Besiktas Istanbul - RB Leipzig 2:0



Monaco - FC Porto 0:3



Gruppe H

APOEL Nikosia - Tottenham Hotspur 0:3



Dortmund - Real Madrid 1:3