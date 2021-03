Real Madrid und Manchester City haben sich am Dienstag nicht überraschen lassen.

Champions League: Real Madrid nach drei Jahren wieder im Viertelfinale

Rekordgewinner Real Madrid hat erstmals seit dem letzten Champions-League-Triumph 2018 wieder das Viertelfinale in der Königsklasse erreicht. Die Mannschaft um Kapitän Ramos siegte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo mit 3:1, nachdem bereits im Hinspiel ein 1:0 herausgesprungen war. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die Königlichen noch an Ajax Amsterdam (2019) und Manchester City (2020) gescheitert.

Torjäger Benzema (34.'), Rückkehrer Ramos per Foulelfmeter (60.') und Asensio (85.') erzielten die Treffer für Real. Das zwischenzeitliche Anschlusstor für Atalanta durch Muriel war zu wenig (83.').

Für den Franzosen Benzema war es das 70. Tor in der Champions League. Eine Marke, die vor ihm nur Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski und Raul erreicht hatten. Die Vorentscheidung besorgte dann Kapitän Ramos, der erst am Wochenende gegen Elche nach einer Knieverletzung sein Comeback gegeben hatte, per Elfmeter nach einem Foul an Vinicius Junior.

Mönchengladbach ohne Chance

Nach dem Aus für Atalanta dürfte die Serie A im Viertelfinale nicht mehr vertreten sein. Inter Mailand war bereits in der Vorrunde gescheitert, Juventus Turin schied gegen den FC Porto im Achtelfinale aus. Und für Lazio Rom dürfte nach dem 1:4 gegen den FC Bayern im Hinspiel am Mittwoch ebenfalls Endstation im Wettbewerb sein.

Kevin de Bruyne (r.) brachte Manchester City mit einem sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung. Foto: AFP

Im anderen Duell am Dienstagabend hat Borussia Mönchengladbach auch das Rückspiel gegen Manchester City verloren und ist ausgeschieden. Der deutsche Fußball-Bundesligist unterlag am Dienstag der Elf von Trainers Pep Guardiola mit 0:2. Schon das Hinspiel am 24. Februar hatten die Gladbacher 0:2 verloren.

De Bruyne (12.') und Gündogan (18.') stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg und sorgten letztendich für Citys ungefährdeten Erfolg. Für die Borussen und ihren scheidenden Trainer Marco Rose war es die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.



Vergangene Woche hatten bereits Paris SG, Liverpool, Dortmund und der FC Porto das Ticket für die Runde der letzten acht Mannschaften gelöst.

