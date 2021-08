Racing gelingt im bosnischen Zenica ein historischer Erfolg. Gegen Sarajevo reicht dem Außenseiter ein Treffer.

Champions League

Racing-Frauen feiern ersten Sieg eines luxemburgischen Teams

Andrea WIMMER Racing gelingt im bosnischen Zenica ein historischer Erfolg. Gegen Sarajevo reicht dem Außenseiter ein Treffer.

Jubel bei den Fußballfrauen des Racing: Als erste Luxemburger Mannschaft hat das Team aus der Hauptstadt einen Sieg in der Champions League der Frauen geschafft. Die Spielerinnen um Kapitänin Julie Wojdyla gewannen am Mittwoch mit 1:0 gegen den vielfachen bosnischen Meister SFK Sarajevo. In Zenica erzielte Precillia Rinaldi das entscheidende Tor in der 66.'.

Racing präsentierte sich gegen den Favoriten von Anfang an als schwerer Gegner. Die Luxemburgerinnen hatten die besseren Torchancen. In der ersten Halbzeit boten sich Wojdyla (4.', 14.'), Catarina Teixeira (23.') und Karolina Kohr (34.') Möglichkeiten.

Die Gastgeberinnen kamen erst spät gefährlich vor das Tor von Racing-Keeperin Andréa Burtin. Nach dem Seitenwechsel behielten die Gäste die Oberhand. Rinaldi traf schließlich nach einem Pass von Kohr zur verdienten Racing-Führung.

Der Luxemburger Meister hatte im vergangenen Jahr erstmals am internationalen Vereinswettbewerb teilgenommen und war nach einem 1:6 gegen Ferencvaros Budapest ausgeschieden.

Diesmal geht die Champions League, die in einem neuen Modus ausgetragen wird, für Racings Frauen weiter. Am Samstag treten sie im Gruppenfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Benfica (P) und dem israelischen Club Qiriyat-Gat an.

