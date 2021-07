Fola startete als Favorit in die erste Qualifikationsrunde der Champions League. Doch die Escher haben zu Hause Probleme.

Champions-League-Qualifikation

Fola erkämpft Unentschieden nach 0:2-Rückstand

Fola hat weiterhin gute Chancen, die zweite Qualifikationsrunde der Champions League zu erreichen. Am Dienstagabend lagen die Escher zu Hause gegen Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar zwar mit 0:2 in Rückstand, am Ende trennten sich beide Teams jedoch mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean musste nach 26 Minuten den ersten Rückschlag hinnehmen, als Fernando Carralero das 1:0 für die Gäste erzielte. Nach dem Seitenwechsel traf Ethan Britto in der 50.' zum 2:0.

Fernando Carralero (Lincoln Red Imps FC) erzielt das erste Tor der Partie. Foto: Ben Majerus

Doch Fola gab nicht auf und kämpfte sich innerhalb von zwei Minuten zurück in die Partie. Erst erzielte Stefano Bensi (65.') den Anschlusstreffer, dann gelang dem eingewechselten Neuzugang Denis Ahmetxheka (66.') das 2:2.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (18 Uhr) im Victoria Stadium in Gibraltar statt. Die Auswärtstorregel wurde im Europapokal abgeschafft.

