Champions-League-Qualifikation

Fola blamiert sich und scheidet aus

Das hatten sich die Escher anders vorgestellt. Nach der enttäuschenden Leistung beim 2:2 im Hinspiel gegen den Lincoln Red Imps FC hat Fola am Dienstagabend in Gibraltar das zweite Duell deutlich mit 0:5 verloren. Damit ist die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden.

Im Victoria Stadium machten die Gäste von Beginn an keinen guten Eindruck. Den ersten Rückschlag musste Fola in der 19.' hinnehmen, als de Barr die Red Imps nach einer Ecke in Führung brachte. Nach 39 Minuten erhöhte Walker per Foulelfmeter auf 2:0.

Desolate zweite Hälfte

Anders als im Hinspiel sollte Esch auswärts kein Comeback mehr gelingen. Im Gegenteil: Nach einem Konter sorgte Ronan in der 58.' für die Entscheidung.



Noch schlimmer kam es für die Gäste in der 65.', als Hym einen weiteren Elfmeter verschuldete und zudem die Gelb-Rote Karte sah. Der eingewechselte Cabral konnte den erneut von Walker getretenen Strafstoß nicht parieren.

Die Escher spielten nun komplett lustlos und kassierten in der 73.' das 0:5 durch de Barr.

Sébastien Grandjean bereitet sein Team nun auf die Conference League vor. Foto: Ben Majerus

Fola tritt nun in der zweiten Runde der Conference League an und trifft dort auf den Verlierer des Duells zwischen Ludogorets (BUL) oder Shakhtyor Soligorsk (BLR). Das Hinspiel hatte der bulgarische Meister mit 1:0 gewonnen. Das zweite Duell findet am späten Dienstagabend (21.30 Uhr) statt.

Die Escher müssen am 22. Juli zunächst auswärts ran und spielen eine Woche später vor heimischer Kulisse.

